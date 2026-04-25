13:15 25.04.2026
В Госдуме подготовили обновленный ГОСТ на вейпы

Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рабочая группа подготовила обновленный ГОСТ на вейпы, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт.
  • Документ устанавливает срок годности вейпов в два года, ограничивает объем жидкости и уточняет правила нанесения предупреждающих надписей на упаковку.
  • ГОСТ также запретит включение в конструкцию электронных средств для доставки никотина дополнительных компонентов, которые позволят использовать их в качестве цифровой игры или плеера.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рабочая группа подготовила обновленный ГОСТ на вейпы, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт, будет опубликован в ближайшее время, обновленный ГОСТ устанавливает срок годности в два года, ограничивает объем жидкости и уточняет правила нанесения предупреждающих надписей на упаковку по аналогии с сигаретами, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Депутат отметил, что рабочая группа по подготовке изменений в ГОСТ Р 58109–2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия" завершила работу над документом, существенно изменяющим требования к вейпам в России.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ГД планирует в мае принять решение по запрету продажи вейпов в регионах
23 апреля, 14:54
"Проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт и может быть опубликован в ближайшее время. В государственный стандарт будут внесены важные изменения", - сказал Толмачев.
Парламентарий сообщил, что обновленный ГОСТ установит предельные требования для срока годности: теперь он составит два года. По его словам, сделано это не только в интересах защиты здоровья людей от нерадивых производителей, но и для пресечения незаконных схем, когда выведенные из продажи устройства и жидкости вновь появляются на рынке после нескольких лет нахождения на закрытых складах.
Он пояснил, что изъятые вейпы и флаконы с жидкостью хранятся у специализированных организаций на складах до вступления в законную силу решения суда об уничтожении, после списания они вновь поступают в оборот, чтобы продать в обход закона.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
3 декабря 2025, 14:52
"Второе важное нововведение – ограничение объема жидкости. В устройствах со сменными капсулами объем не должен превышать 2 мл, в одноразовых системах – 10 мл, а в емкостях для дозаправки – 30 мл. С прилавков уйдут как вейпы, предлагающие 30, 40 и больше тысяч затяжек, так и жидкости, продаваемые в литровых объемах", - рассказал депутат.
Он уточнил, что обновленный ГОСТ также запретит включение в конструкцию электронных средств для доставки никотина дополнительных компонентов, которые позволят использовать их в качестве цифровой игры или плеера.
"В продаже немало гибридов: хочешь — кури, а надоест — играй. Получается, что вейперникогда не выпускает из рук устройство и невольно всё больше и чаще курит", — подчеркнул парламентарий.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мурашко рассказал о распространенности курения
17 апреля, 13:35
Другое значимое усовершенствование нормы, по его словам, запрет наносить на упаковку и корпус изображения фруктов, ягод, пирожных, напитков, лекарственных растений, образов людей и животных, вымышленных персонажей, игр и игрушек. Кроме того, сама форма устройств не должна вызывать ассоциации смультяшками или милыми животными.
"Кроме того, стандарт уточняет правилананесения предупреждающих надписей на упаковку по аналогии с сигаретами. Как только стандарт вступит в силу, на пачках появятся надписи "Никотин вызывает зависимость" для никотинсодержащих жидкостей или "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью" для безникотиновых жидкостей. Надпись будет помещена в чёрную рамку и займёт не меньше трети площади лицевой стороны пачки", - добавил Толмачев.
Он отметил, что парламент давно и целенаправленно ведёт работу по оздоровлению сферы электронных устройств для курения.
"С самого начала восьмого созыва "Единая Россия" занимается темой регулирования вейпов, приняли законы о запрете продажи их несовершеннолетним, о штрафах и более серьёзных санкциях, вплоть до уголовного наказания, за его нарушение", — заключил депутат.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Володин рассказал подробности о поправке на запрет продажи вейпов
23 апреля, 14:34
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
