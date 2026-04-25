СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал профанацией слова главы Евросовета Антониу Кошта о неких "репарациях" России Киеву.
Ранее Кошта заявил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"Глава Евросовета говорит о репарациях с России лишь для того, чтобы сохранить лицо. Его слова не более чем профанация. На самом деле кредит Киеву в 90 миллиардов - это подарок, в надежде на еще год военного конфликта", - сказал Белик РИА Новости.
"Европа имеет свой умысел - ослабить Россию максимально, насколько это возможно, и попить с нее крови подольше, продолжая финансировать киевский режим. Но никакие кредиты не изменят ход боевых действий. Россия добьется своих целей в СВО", - сказал депутат.
