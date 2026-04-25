В Госдуме предложили синхронизировать снижение кредитных ставок с ключевой
04:49 25.04.2026
В Госдуме предложили синхронизировать снижение кредитных ставок с ключевой

Чернышов предложил синхронизировать снижение кредитных ставок с ключевой

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выработать рекомендации для банков, согласно которым ставки по новым кредитам при снижении ключевой должны снижаться не менее чем на величину этого снижения.
Соответствующее обращение на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность выработки рекомендаций для кредитных организаций, согласно которым при снижении ключевой ставки ставки по новым кредитным договорам должны снижаться не менее чем на величину снижения ключевой ставки Банка России, за исключением случаев, когда банк публично и экономически обоснованно раскрывает причины меньшей корректировки", - сказано в письме.
В документе Чернышов отметил, что 24 апреля 2026 года ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, и это уже восьмое последовательное снижение ставки.
По его словам, на практике граждане и бизнес нередко сталкиваются с ситуацией, когда снижение ключевой ставки не приводит к сопоставимому снижению ставок по новым кредитным продуктам, то есть при снижении ключевой ставки банки корректируют ставки по потребительским кредитам, ипотеке, кредитам для малого бизнеса значительно слабее либо с существенной задержкой.
Чернышов предложил рассмотреть возможность введения мониторинга динамики ставок по новым кредитам после каждого решения Банка России о снижении ключевой ставки с публикацией соответствующих данных по крупнейшим кредитным организациям. По его мнению, такая мера может повысить прозрачность банковского рынка, усилить доверие граждан к решениям регулятора и обеспечить более справедливую передачу эффекта от снижения ключевой ставки в реальную экономику.
ЭкономикаБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
