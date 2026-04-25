В Госдуме предложили синхронизировать снижение кредитных ставок с ключевой

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выработать рекомендации для банков, согласно которым ставки по новым кредитам при снижении ключевой должны снижаться не менее чем на величину этого снижения.

Соответствующее обращение на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность выработки рекомендаций для кредитных организаций, согласно которым при снижении ключевой ставки ставки по новым кредитным договорам должны снижаться не менее чем на величину снижения ключевой ставки Банка России, за исключением случаев, когда банк публично и экономически обоснованно раскрывает причины меньшей корректировки", - сказано в письме.

В документе Чернышов отметил, что 24 апреля 2026 года ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, и это уже восьмое последовательное снижение ставки.

По его словам, на практике граждане и бизнес нередко сталкиваются с ситуацией, когда снижение ключевой ставки не приводит к сопоставимому снижению ставок по новым кредитным продуктам, то есть при снижении ключевой ставки банки корректируют ставки по потребительским кредитам, ипотеке, кредитам для малого бизнеса значительно слабее либо с существенной задержкой.