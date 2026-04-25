Депутат Госдумы рассказал о графике социальных выплат за май

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Досрочно 29 и 30 апреля через банк поступят три детских пособия - единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплата по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а до 30 апреля придет майская пенсия тем, у кого банковская дата выплаты выпадает на первые числа месяца, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Перед длинными выходными Соцфонд сдвигает даты по части выплат, но не по всем подряд, и в этой механике многие путаются. 29 и 30 апреля досрочно через банк поступят три детских пособия. Речь про единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву", - сказал Говырин

По его словам, логика простая: все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят заранее, чтобы семьи получили деньги до праздников.

Депутат отметил, что досрочное перечисление работает только для тех, кто выбрал безналичный вариант через банк, а если пособие идет через Почту России , денег 29 и 30 апреля ждать не стоит, они поступят уже в мае по региональному графику Почты России , причем в отдельных регионах доставка может продолжаться до 25 мая.

"С другими семейными выплатами часто возникает путаница. Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет переводится в мае 5 числа по обычному графику, досрочного перечисления не будет. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей также придет в свой срок, 8 мая", - рассказал Говырин.

Кроме того, до 30 апреля, как пояснил парламентарий, майскую пенсию получат те, кому деньги обычно приходят через банк с 1 по 4 число месяца - это распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Он подчеркнул, что заявлений подавать не нужно, перечисление пройдет автоматически, и если вместе с пенсией обычно приходят другие выплаты Соцфонда, они тоже "упадут на счет" досрочно.