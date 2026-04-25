В Госдуме предложили усилить ответственность за нападения на врачей

- Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить ответственность за нападение на медработников и покушение на их жизнь, приравняв такие деяния к нападению на представителей власти.
- Если люди выполняют важнейшую задачу по охране здоровья населения, то государство должно защитить их должным образом, отметил Миронов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить ответственность за нападение на медработников и покушение на их жизнь, приравняв такие деяния к нападению на представителей власти.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. В МВД республики сообщали, что состояние хирурга оценивалось как критическое. Врач-травматолог также находится под наблюдением специалистов медучреждения, он идет на поправку и уже в ближайшие дни будет выписан домой, добавили в министерстве.
"Президент России Владимир Путин давал такие поручения - усилить ответственность за нападения врачей. Мы предлагаем приравнять нападения на них к нападению на представителей власти. Давно пора решить этот вопрос", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что в УК РФ есть статьи 317-319, которые предусматривают более строгое наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.
"Если люди выполняют важнейшую задачу по охране здоровья населения, то государство должно защитить их должным образом", - добавил он.
Ранее МВД и СК республики сообщали, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. На допросе он признался, что в день нападения принимал наркотики.