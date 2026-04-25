ЦРПТ рассказал о роли маркировки в экономике России

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью системы маркировки в России создаются цифровые двойники разных отраслей экономики, так, это делает систему одним из инструментов управления рынками.

"Система маркировки позволяет собрать данные о большом количестве товарных групп, то есть фактически позволяет создать цифровой двойник той или иной отрасли экономики, где внедряется механизм. Дальше этот массив данных обрабатывается. Учитывая, что 27 ведомств России сегодня в автоматическом режиме обмениваются данными с системой маркировки, условно ее можно назвать одним из инструментов управления рынками", - рассказал Дубин

Он подчеркнул, что ряд управленческих решений ведомствами осуществляется на базе данных системы маркировки и сверки показателей с внутренними источниками.