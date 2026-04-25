ЦРПТ рассказал о роли маркировки в экономике России - РИА Новости, 25.04.2026
10:20 25.04.2026
ЦРПТ рассказал о роли маркировки в экономике России

ЦРПТ: с помощью маркировки создаются цифровые двойники отраслей экономики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКассовый чек за товары
Кассовый чек за товары - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Кассовый чек за товары. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью системы маркировки в России создаются цифровые двойники разных отраслей экономики, так, это делает систему одним из инструментов управления рынками.
"Система маркировки позволяет собрать данные о большом количестве товарных групп, то есть фактически позволяет создать цифровой двойник той или иной отрасли экономики, где внедряется механизм. Дальше этот массив данных обрабатывается. Учитывая, что 27 ведомств России сегодня в автоматическом режиме обмениваются данными с системой маркировки, условно ее можно назвать одним из инструментов управления рынками", - рассказал Дубин.
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Минпромторг предложил с сентября ввести маркировку автозапчастей
20 марта, 12:49
Он подчеркнул, что ряд управленческих решений ведомствами осуществляется на базе данных системы маркировки и сверки показателей с внутренними источниками.
Маркировка в России осуществляется с июня 2019 года. На сегодня более 20% несырьевой части ВВП маркируется в стране. В обязательной маркировке участвуют 36 товарных групп, а еще по 15 позициям идут эксперименты.
Полка с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство России расширило перечень товаров с обязательной маркировкой
25 февраля, 21:30
 
