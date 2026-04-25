Экс-следователь рассказал, может ли собака найти пропавшего Героя России
02:50 25.04.2026
Экс-следователь рассказал, может ли собака найти пропавшего Героя России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший следователь СК России Василий Козлов считает, что для поиска пропавшего Героя России Алексея Асылханова необходимо исследовать маршрут его возможного передвижения, включая транспортные узлы, и привлекать кинологов.
  • По словам Козлова, на данный момент поисковая собака уже не возьмет след Асылханова на месте его последнего появления, так как запаховые следы на открытой местности сохраняются не более трех часов.
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Кинологов необходимо привлекать для поиска пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова, для этого важно определить маршрут его возможного передвижения, в том числе вокзалы, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Необходимо определить маршрут возможного передвижения Алексея, в том числе исследовать места транспортного междугороднего сообщения: железнодорожные и автомобильные вокзалы, например. Установить, где и с кем мог находиться Алексей после исчезновения: адреса, автомобили. К поисковым мероприятиям необходимо привлекать кинологов, в распоряжении которых должны быть личные вещи Алексея, то есть носители запаховых следов", – сказал бывший следователь, отвечая на вопрос, можно ли для поисков пропавшего привлекать обученную собаку.
Козлов уточнил, что на данный момент поисковая собака уже не возьмет след Асылханова на месте, где он садился в машину и его последний раз видели.
"Запаховые следы на открытой местности при наличии контактной поверхности держатся не более трех часов для их обнаружения поисковой собакой", – сказал бывший следователь.
