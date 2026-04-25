Экс-следователь рассказал, может ли собака найти пропавшего Героя России

КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Кинологов необходимо привлекать для поиска пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова, для этого важно определить маршрут его возможного передвижения, в том числе вокзалы, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Необходимо определить маршрут возможного передвижения Алексея, в том числе исследовать места транспортного междугороднего сообщения: железнодорожные и автомобильные вокзалы, например. Установить, где и с кем мог находиться Алексей после исчезновения: адреса, автомобили. К поисковым мероприятиям необходимо привлекать кинологов, в распоряжении которых должны быть личные вещи Алексея, то есть носители запаховых следов", – сказал бывший следователь, отвечая на вопрос, можно ли для поисков пропавшего привлекать обученную собаку.

Козлов уточнил, что на данный момент поисковая собака уже не возьмет след Асылханова на месте, где он садился в машину и его последний раз видели.