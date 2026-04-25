СМИ: директор ФБР якобы признавался, что в юности был арестован пьяным

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель, который судится со СМИ из-за публикаций о его якобы проблемах с алкоголем, мог признаваться в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, утверждает портал Intercept.
"Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара. Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде", - говорится в сообщении.
Как уточняет портал, письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами.
Первый арест, по этим данным, якобы состоялся в феврале 2001 года в Ричмонде, Патель тогда учился на младших курсах университета. В письме якобы сообщается, что Патель не достиг 21-летнего возраста, с которого в США можно распивать спиртное, и был задержан на баскетбольном матче за слишком рьяную поддержку команды, тогда он отделался штрафом. В 2005 году, говорится в документе, на который ссылается издание, Патель якобы получил штраф после ареста в Нью-Йорке в компании друзей, которые шли из бара и собирались справить нужду, но наткнулись на полицию.
Ранее Белому дому пришлось подтверждать, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять Пателю. Поводом стала публикация журнала Atlantic о якобы наличии у директора ФБР серьезных проблем с алкоголем. Сам чиновник пожаловался на "порочащую статью" в окружной суд Вашингтона и потребовал от издания четверть миллиарда долларов компенсации.