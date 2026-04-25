09:27 25.04.2026
Telegraph: США убедили Британию не протестовать против сделки по F-16

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США убедили Британию не протестовать против продажи истребителей F-16 Аргентине со стороны Дании, пишет Telegraph.
  • У Британии не было права вето на сделку, однако США все равно оказали на страну давление в вопросе ее принятия.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США убедили власти Британии не протестовать против сделки о продаже истребителей F-16 Аргентине со стороны Дании, несмотря на британский запрет на передачу оружия Буэнос-Айресу из-за спора вокруг Фолклендских островов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Газета напоминает, что проданные Данией американские F-16 прибыли в Аргентину в конце прошлого года.
"США вынудили Британию принять сделку о вооружении Аргентины истребителями F-16", - пишет издание.
Газета пишет, что хотя у Британией не было права вето на сделку, США оказали давление на британский МИД с тем, чтобы Лондон не выступал против нее.
В министерстве обороны Великобритании, а также в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили газете, что позиция Британии по Фолклендским островам остается неизменной.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Пентагоне, упомянувший некое внутриведомственное электронное письмо, что США рассматривают приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр своей позиции по претензиям Британии в отношении Фолклендских островов в качестве наказания за их отказ помочь в операции против Ирана. Глава пресс-службы правительства Аргентины Хавьер Ланари на фоне сведений о возможном пересмотре США позиции по претензиям Британии в отношении Фолклендских островов заявил о прогрессе по утверждению принадлежности спорного архипелага Аргентине.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
