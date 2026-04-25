Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области ОПК

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях для сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе производства ударных беспилотников и разработки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.