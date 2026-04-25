Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области ОПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности.
- Основными направлениями работы станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях для сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе производства ударных беспилотников и разработки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр (обороны - ред.)... Украины Михаил Федоров подписали в Киеве соглашение о намерениях, которое закладывает фундамент для масштабного сотрудничества в сфере оборонной промышленности... Основными направлениями сотрудничества станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, ряд эстонских оборонных предприятий уже выразили готовность к работе с украинскими партнерами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
