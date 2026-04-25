Бульдозер ехал убирать упавший дрон в Галаце, но ему помешала полиция

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. После падения беспилотника на окраине румынского города Галац местная служба уборки направила на место бульдозер-экскаватор, чтобы убрать дрон, однако технику остановила полиция, о необычном инциденте сообщил телеканал Digi 24.

В субботу минобороны Румынии сообщило, что ночью два истребител я Eurofight er Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.

"Сотрудника фирмы по уборке улиц в Галаце отправили поднять упавший дрон с помощью бульдозера-экскаватора. Мужчина с большим энтузиазмом и решимостью отправился к месту... Однако его остановили полицейские, перекрывшие улицу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

"Я пришел забрать дрон… Меня направили из компании Ecosal к дому Гэина, где нашли беспилотник. Посмотрим, что можно сделать", - приводит телеканал цитату водителя бульдозера в диалоге с полицейскими.

Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла РФ Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника в районе Галац.