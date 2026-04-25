Британские истребители не сбивали упавший в Румынии БПЛА, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 25 апр - РИА Новости. Британские истребители Typhoon, расположенные в Румынии, не сбивали беспилотник, упавший минувшей ночью в районе Галац, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
В субботу минобороны Румынии сообщило, что ночью два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.
"Самолеты Королевских ВВС не сбивали их (беспилотники – ред.) и не залетали в воздушное пространство Украины", - передает телеканал.