Рейтинг@Mail.ru
Британские истребители не сбивали упавший в Румынии БПЛА, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 25.04.2026
Британские истребители не сбивали упавший в Румынии БПЛА, сообщили СМИ

Sky News: ВВС Британии не сбивали упавший в Румынии беспилотник

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские истребители Typhoon, расположенные в Румынии, не сбивали беспилотник, упавший в районе Галац, сообщили СМИ.
  • Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании вылетали с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства.
  • БПЛА упал в районе Галац, осколки повредили пристройку дома и электрический столб, информации о пострадавших нет.
ЛОНДОН, 25 апр - РИА Новости. Британские истребители Typhoon, расположенные в Румынии, не сбивали беспилотник, упавший минувшей ночью в районе Галац, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
В субботу минобороны Румынии сообщило, что ночью два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.
"Самолеты Королевских ВВС не сбивали их (беспилотники – ред.) и не залетали в воздушное пространство Украины", - передает телеканал.
Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника.
ЕК утверждает, что ЕС не открывал воздушное пространство для БПЛА ВСУ
ЕК утверждает, что ЕС не открывал воздушное пространство для БПЛА ВСУ
18 апреля, 00:33
 
В миреРумынияВеликобританияРоссияEurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала