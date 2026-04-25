17:11 25.04.2026 (обновлено: 19:20 25.04.2026)
Китай потребовал исключить свои компании из санкций Евросоюза

Флаг Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНР выразила резкое недовольство из-за включения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.
  • Там потребовали немедленно исключить свои компании из санкционного списка.
  • Китай обещал защитить свои компании и предупреждал ЕС о последствиях.
ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.
"ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций", — заявили в Министерстве коммерции республики.
Там потребовали немедленно исключить юридические и физические лица из санкционного списка. В него внесли шесть китайских компаний, а также девять из ОАЭ, две узбекские и по одной из Киргизии, Казахстана и Ирана. Все они подпадают под замораживание активов. Помимо этого, запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.
В Минкоммерции КНР обещали принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, а также предупреждали Евросоюз о последствиях.
Очередной пакет ограничительных мер против Москвы Евросовет принял в минувший четверг. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. А официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.
ЭкономикаКитайРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииМинистерство коммерции КНРВ мире
 
 
