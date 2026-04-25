Китай потребовал исключить свои компании из санкций Евросоюза

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

В Минкоммерции КНР обещали принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, а также предупреждали Евросоюз о последствиях.