Польские националисты начали акцию против наплыва иммигрантов
15:44 25.04.2026 (обновлено: 16:25 25.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские националисты проводят уличную акцию против наплыва иммигрантов.
  • Акцию организовала ультраправая партия "Конфедерация польской короны" под лозунгом "Стоп инвазии иммигрантов".
  • Лидер партии Гжегож Браун призвал к смене власти в Польше и высказался против присутствия большого количества граждан Украины в стране.
ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Польские националисты проводят уличную акцию против наплыва в страну иммигрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию под лозунгом "Стоп инвазии иммигрантов" организовала ультраправая партия "Конфедерация польской короны".
На площади Трех крестов собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой плакаты: "Польша должна быть польской", "здесь Польша, а не евроколхоз".
В своих выступлениях участники акции резко выступают против приема Польшей иностранцев.
"Мы не хотим мультикультурной страны, мы не хотим выходя из дома видеть, что мы не являемся белой расой", - заявила одна из выступающих.
В свою очередь, лидер партии "Конфедерация польской короны" депутат Европарламента Гжегож Браун призвал к смене власти в Польше.
"Надо сменить власть. Эта власть должна изгнать из Польши чужую повестку и иностранных агентов", - сказал он.
Отдельно Браун высказался против присутствия в Польше большого количества граждан Украины.
"Польско-украинские отношения ненормальны, так как ненормально содержание одного народа за счет другого. Эти отношения надо нормализовать", - заявил он.
Политик также обвинил Европейский союз в способствовании миграции иностранцев в Польшу.
"Европейский союз является врагом Польши. Это вражеская нам организация. Они ведут к национальной редукции", - сказал он.
