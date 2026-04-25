Польские националисты начали акцию против наплыва иммигрантов

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Польские националисты проводят уличную акцию против наплыва в страну иммигрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Акцию под лозунгом "Стоп инвазии иммигрантов" организовала ультраправая партия "Конфедерация польской короны".

На площади Трех крестов собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой плакаты: "Польша должна быть польской", "здесь Польша , а не евроколхоз".

В своих выступлениях участники акции резко выступают против приема Польшей иностранцев.

"Мы не хотим мультикультурной страны, мы не хотим выходя из дома видеть, что мы не являемся белой расой", - заявила одна из выступающих.

В свою очередь, лидер партии "Конфедерация польской короны" депутат Европарламента Гжегож Браун призвал к смене власти в Польше.

"Надо сменить власть. Эта власть должна изгнать из Польши чужую повестку и иностранных агентов", - сказал он.

Отдельно Браун высказался против присутствия в Польше большого количества граждан Украины

"Польско-украинские отношения ненормальны, так как ненормально содержание одного народа за счет другого. Эти отношения надо нормализовать", - заявил он.

Политик также обвинил Европейский союз в способствовании миграции иностранцев в Польшу.