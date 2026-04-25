МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на "трусливый Евросоюз" после выделения кредита Киеву, пишет американская газета Wall Street Journal.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
"(Конфликт - ред.) на Украине теперь точно является войной Европы... В то время как президент (США Дональд - ред.) Трамп отстраняется от Европы и сосредотачивает внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимости от традиционно трусливого Евросоюза... Перекладывание бремени войны на плечи Европы давно является целью администрации Трампа", - говорится в сообщении газеты, комментирующей выделение Киеву кредита.
Кроме того, издание пишет о медленном прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Как отмечается, европейские лидеры признают, что бороться за оказание внимания и поддержки странами в адрес Украины "становится все сложнее".
Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.