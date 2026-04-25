Рейтинг@Mail.ru
Бремя конфликта на Украине перешло с США на "трусливый ЕС", пишет WSJ - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 25.04.2026
Бремя конфликта на Украине перешло с США на "трусливый ЕС", пишет WSJ

WSJ: бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на трусливый Евросоюз

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
  • Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России, при этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате репараций украинской стороне оторваны от реальности.
  • Газета Wall Street Journal пишет, что перекладывание бремени войны на плечи трусливого ЕС является целью администрации Трампа.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на "трусливый Евросоюз" после выделения кредита Киеву, пишет американская газета Wall Street Journal.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
"(Конфликт - ред.) на Украине теперь точно является войной Европы... В то время как президент (США Дональд - ред.) Трамп отстраняется от Европы и сосредотачивает внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимости от традиционно трусливого Евросоюза... Перекладывание бремени войны на плечи Европы давно является целью администрации Трампа", - говорится в сообщении газеты, комментирующей выделение Киеву кредита.
Кроме того, издание пишет о медленном прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Как отмечается, европейские лидеры признают, что бороться за оказание внимания и поддержки странами в адрес Украины "становится все сложнее".
Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала