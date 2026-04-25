"Несет бред": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Лаврова - РИА Новости, 25.04.2026
05:34 25.04.2026 (обновлено: 15:09 25.04.2026)
"Несет бред": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Лаврова

Христофору: слова Лаврова о войне Запада с Россией напугали Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугало главу евродипломатии Каю Каллас.
  • Христофору убежден, что очевидная мобилизация Европы уже не скрывается, хотя до сих пор упорно отрицается западными дипломатами.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугало главу евродипломатии Каю Каллас, такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Duran кипрский журналист Алекс Христофору.
"Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять: Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций, — тому лучшее доказательство", — сказал он.
По словам эксперта, очевидная мобилизация Европы уже не скрывается, хотя до сих пор упорно отрицается западными дипломатами.
"ЕС опять обсуждает вступление Украины, а также все больше говорит о милитаризации Европы. По мне, это вполне очевидная цель Запада, которую просто не скрывают", — добавил журналист.
Каллас в пятницу заявила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние красные линии по санкциям.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана. Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без предоставляемых Западом оружия, разведывательных данных, спутниковых систем и содействия в подготовке военнослужащих.
В миреРоссияЕвропаУкраинаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
