"Несет бред": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Лаврова

Каллас в пятницу заявила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние красные линии по санкциям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана. Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без предоставляемых Западом оружия, разведывательных данных, спутниковых систем и содействия в подготовке военнослужащих.