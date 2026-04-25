Porsche влетел в забор усадьбы на востоке Москвы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Водитель на Porsche врезался в забор усадьбы на востоке Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля марки Porsche совершил наезд на забор усадьбы по адресу: 5-й Лучевой проспект, дом 14 строение 1", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится усадьба П. В. Цигеля, здание-достопримечательность регионального значения.
