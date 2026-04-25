Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
21:13 25.04.2026 (обновлено: 21:52 25.04.2026)
В ДНР в результате киевской агрессии погиб мирный житель, еще 9 пострадали

Купол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один мирный житель погиб и девять пострадали из-за киевской агрессии, сообщил Пушилин.
  • В Новопетриковке в результате ракетного удара погибла женщина.
  • Повреждена инфраструктура АЗС, жилые дома и другие объекты в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять мирных жителей ДНР пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина. Также ранения средней степени тяжести получили две женщины и два мужчины.
По данным Пушилина, вследствие атаки БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и три мужчины. Еще один человек пострадал при ударе БПЛА на автодороге Светлодарск - Дебальцево в городском округе Дебальцево.
Как подчеркнул глава региона, раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута №23 в Куйбышевском районе Донецка, жилые дома в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа, грузовой автомобиль", - добавил Пушилин.
