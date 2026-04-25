В трех городах Армении написали "Диктант Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении написали "Диктант Победы".
- Акция прошла в городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване.
- С 25 по 27 апреля в Армении в рамках акции будут работать шесть площадок.
ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. "Диктант Победы" в Армении в субботу написали в городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, сообщает пресс-служба Русского дома в республике.
Отмечается, что в Гюмри к диктанту присоединились более ста участников. "Кинотеатр "Октябрь" на время превратился не в зал для просмотров, а в пространство памяти и размышления. Школьники и студенты собрались здесь, чтобы проверить свои знания и еще раз вспомнить подвиг поколения победителей", - отметили в пресс-службе.
Диктант в Гюмри прочитал майор Павел Кузьмин, заместитель командира по военно-политической работе гаубичного артиллерийского дивизиона 102-й военной базы. Дополнением к акции стала выставка "Вернисаж Музея Победы", с которой участники могли познакомиться до и после написания диктанта.
В Гюмри также прошла акция "Георгиевская ленточка". Участникам диктанта вручили ленты как символ памяти, уважения и благодарности тем, кто отстоял мир.
В Ванадзоре "Диктант Победы" прошел на площадке опорной гимназии Ванадзорского госуниверситета - участниками стали ученики 11-х классов. А в Иджеване к акции присоединились в Центре дополнительного образования Россотрудничества на базе Иджеванского филиала Ереванского госуниверситета.
"Диктант Победы" – международная историко-патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня Победы. Ежегодно миллионы людей по всему миру проверяют свои знания о событиях Великой Отечественной войны, ее героях и ключевых сражениях.
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
24 июня 2025, 10:38