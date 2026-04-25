Рейтинг@Mail.ru
В трех городах Армении написали "Диктант Победы"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 25.04.2026
В трех городах Армении написали "Диктант Победы"

"Диктант Победы" написали в армянских городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении написали "Диктант Победы".
  • Акция прошла в городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване.
  • С 25 по 27 апреля в Армении в рамках акции будут работать шесть площадок.
ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. "Диктант Победы" в Армении в субботу написали в городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, сообщает пресс-служба Русского дома в республике.
«

Гюмри, Ванадзоре и Иджеване прошла международная акция "Диктант Победы" — уже в восьмой раз она объединяет людей, для которых важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и передать ее дальше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гюмри к диктанту присоединились более ста участников. "Кинотеатр "Октябрь" на время превратился не в зал для просмотров, а в пространство памяти и размышления. Школьники и студенты собрались здесь, чтобы проверить свои знания и еще раз вспомнить подвиг поколения победителей", - отметили в пресс-службе.
Диктант в Гюмри прочитал майор Павел Кузьмин, заместитель командира по военно-политической работе гаубичного артиллерийского дивизиона 102-й военной базы. Дополнением к акции стала выставка "Вернисаж Музея Победы", с которой участники могли познакомиться до и после написания диктанта.
В Гюмри также прошла акция "Георгиевская ленточка". Участникам диктанта вручили ленты как символ памяти, уважения и благодарности тем, кто отстоял мир.
В Ванадзоре "Диктант Победы" прошел на площадке опорной гимназии Ванадзорского госуниверситета - участниками стали ученики 11-х классов. А в Иджеване к акции присоединились в Центре дополнительного образования Россотрудничества на базе Иджеванского филиала Ереванского госуниверситета.
Ранее в Русском доме сообщили, что в целом с 25 по 27 апреля в Армении в рамках акции будут работать шесть площадок - помимо Гюмри, Иджевана и Ванадзора еще две в Ереване и одна в Капане. Площадками в Ереване будут Русский дом и Российско-Армянский университет.
"Диктант Победы" – международная историко-патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня Победы. Ежегодно миллионы людей по всему миру проверяют свои знания о событиях Великой Отечественной войны, ее героях и ключевых сражениях.
В миреГюмриАрменияЕреванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Диктант Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала