В трех городах Армении написали "Диктант Победы"

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. "Диктант Победы" в Армении в субботу написали в городах Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, сообщает пресс-служба Русского дома в республике.

« "В Гюмри, Ванадзоре и Иджеване прошла международная акция "Диктант Победы" — уже в восьмой раз она объединяет людей, для которых важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и передать ее дальше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гюмри к диктанту присоединились более ста участников. "Кинотеатр "Октябрь" на время превратился не в зал для просмотров, а в пространство памяти и размышления. Школьники и студенты собрались здесь, чтобы проверить свои знания и еще раз вспомнить подвиг поколения победителей", - отметили в пресс-службе.

Диктант в Гюмри прочитал майор Павел Кузьмин, заместитель командира по военно-политической работе гаубичного артиллерийского дивизиона 102-й военной базы. Дополнением к акции стала выставка "Вернисаж Музея Победы", с которой участники могли познакомиться до и после написания диктанта.

В Гюмри также прошла акция "Георгиевская ленточка". Участникам диктанта вручили ленты как символ памяти, уважения и благодарности тем, кто отстоял мир.

В Ванадзоре "Диктант Победы" прошел на площадке опорной гимназии Ванадзорского госуниверситета - участниками стали ученики 11-х классов. А в Иджеване к акции присоединились в Центре дополнительного образования Россотрудничества на базе Иджеванского филиала Ереванского госуниверситета.

Ранее в Русском доме сообщили, что в целом с 25 по 27 апреля в Армении в рамках акции будут работать шесть площадок - помимо Гюмри, Иджевана и Ванадзора еще две в Ереване и одна в Капане. Площадками в Ереване будут Русский дом и Российско-Армянский университет.