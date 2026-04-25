Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 25.04.2026
В Бурятии, где под лавину попали туристы, ввели режим ЧС муниципального уровня

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкГора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии ввели режим ЧС муниципального уровня после того, как под лавину попали туристы.
  • Лавинная опасность в регионе сохраняется.
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в Бурятии, где под лавину попали туристы, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Введён режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку", - написал Цыденов в своем канале в "Макс".
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела ещё троих туристов данной группы - женщины и двоих мужчин. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Бурятии допросили одного из туристов, выживших при сходе лавины
Вчера, 14:27
 
ПроисшествияРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала