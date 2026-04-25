В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ее ребенка

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и ее годовалого сына в поселке Кадом Рязанской области задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В четверг в СК РФ сообщили, что в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына, возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Сегодня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Рязанской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 29-летний житель Пензенской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Уточняется, что злоумышленник будет передан в следственные органы.
"Установление обстоятельств произошедшего и оперативно-следственные действия продолжаются", - добавила Волк.
