22:56 25.04.2026
В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ее ребенка

Под Рязанью задержали подозреваемого в убийстве матери и ее годовалого сына

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области нашли тела 26-летней женщины и ее годовалого сына.
  • Подозреваемый в убийстве задержан — им оказался 29-летний житель Пензенской области.
  • Его передадут в следственные органы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и ее годовалого сына в поселке Кадом Рязанской области задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В четверг в СК РФ сообщили, что в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына, возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Сегодня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Рязанской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 29-летний житель Пензенской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Уточняется, что злоумышленник будет передан в следственные органы.
"Установление обстоятельств произошедшего и оперативно-следственные действия продолжаются", - добавила Волк.
Бывший участник осокинской группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Рязанского бандита, находившегося в розыске более 20 лет, нашли в Москве
25 сентября 2025, 10:33
 
