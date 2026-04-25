В Пензенской области объявили беспилотную опасность

- На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность.
- Введены временные ограничения работы мобильного интернета.
САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".