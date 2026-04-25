15:26 25.04.2026 (обновлено: 16:35 25.04.2026)
МАГАТЭ назвало аварию на ЧАЭС переломным моментом для ядерной безопасности

Защитная оболочка над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авария на Чернобыльской атомной электростанции оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике.
  • Она стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности.
  • Уроки Чернобыля привели к усилению независимости регулирующих органов, совершенствованию конструкции реакторов и улучшению готовности к чрезвычайным ситуациям.
ВЕНА, 25 апр — РИА Новости, Светлана Берило. Авария на Чернобыльской атомной электростанции оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике и усилила внимание к программам ее развития, заявили РИА Новости в МАГАТЭ.
"Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", — отметили в агентстве.

Так, одним из самых долговременных последствий стало создание международных юридически обязательных документов: МАГАТЭ содействовало принятию в 1986 году конвенций об оперативном оповещении и о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. А в 1994-м Конвенция о ядерной безопасности закрепила механизмы взаимной экспертной оценки и ответственности между странами.
Уроки Чернобыля также привели к усилению независимости регулирующих органов, совершенствованию конструкции реакторов, улучшению готовности к чрезвычайным ситуациям и более глубокому вниманию к культуре безопасности, добавили в организации.
В воскресенье исполняется 40 лет с момента аварии на ЧАЭС — крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам ущерба и последствиям. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Больше других республик от аварии пострадала Белоруссия: территория радиационного загрязнения составила около 23 процентов от ее общей площади.
