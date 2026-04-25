Чехия впервые вошла в число двадцати самых богатых стран мира, пишут СМИ

Novinky: Чехия впервые вошла в топ-20 самых богатых стран мира, опередив Францию

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Город Карловы Вары в Чехии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия впервые вошла в число двадцати самых богатых стран мира.
  • Она заняла 19 место в рейтинге процветания от компании HelloSafe, опережая Францию.
  • Главными факторами, которые помогли Чехии подняться в рейтинге, стали малое неравенство доходов и относительно низкий уровень бедности.
ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Согласно новому рейтингу процветания от компании HelloSafe, Чехия занимает 19 место среди самых богатых стран мира, опережая на одно место Францию, чья экономика имеет более высокие доходы, но Чехии помогли подняться в рейтинге, в первую очередь, такие социальные показатели, как малое неравенство доходов и относительно низкий уровень бедности, сообщил в субботу портал Novinky.
«
"Индекс процветания, который ежегодно составляет компания HelloSafe, не оценивает богатство стран исключительно на основе размера экономики. Результаты включают пять показателей: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, валовой национальный доход, индекс человеческого развития, неравенство доходов и относительный уровень бедности", - говорится в сообщении.
Половина итоговых баллов состоит из экономической мощи страны, другая половина - из качества жизни и распределения благосостояния среди населения, отмечается в сообщении. Чехия, согласно данным Евростата за 2024 год, имеет самый небольшой показатель неравенства доходов населения в Европейском союзе.
Главной слабостью Чехии остается более низкий уровень доходов и недостаточное развитие экономики по сравнению с наиболее сильными странами Европы.
Лидирующие позиции в рейтинге Топ-20 самых богатых стран мира занимают Норвегия, Ирландия, Люксембург, Швейцария и Исландия.
