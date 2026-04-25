В ОП предложили ввести тихий час в начальных классах школы

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести тихий час в начальных классах школы.

По мнению Рыбальченко, тихий час поможет детям мягче адаптироваться к учебному процессу и снизит стресс при переходе из детского сада в школу.

Рыбальченко считает, что тихий час может быть организован в гибком формате, предоставляя детям возможность отдохнуть в течение дня.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Школьникам начальных классов необходим тихий час, его введение будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебному процессу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что тихий час в начальных классах - это правильное решение. Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах", - сказал Рыбальченко

Член ОП РФ отметил, что в начальной школе нагрузка для детей остается достаточно высокой, поэтому необходимо искать баланс между учебным процессом и возможностью восстановления сил. При этом он подчеркнул, что организация дневного сна требует учета возрастных особенностей: не все дети готовы спать днем, однако для части из них это может стать эффективным способом восстановления.

"Если есть группы продленного дня, где дети остаются еще на несколько часов до прихода родителей - а таких сейчас групп будет становиться все больше, потому что родители заняты на работе - то такую меру стоит продвигать. Я думаю, что для детей эта форма не сильно должна отличаться от того, что есть в детском саду", - добавил Рыбальченко.