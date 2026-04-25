Белорусский ученый рассказал о контактах с украинской стороной по теме ЧАЭС
04:54 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал о контактах с украинской стороной по теме ЧАЭС

РИА Новости: контакты Белоруссии и Украины по теме ЧАЭС сейчас отсутствуют

© РИА Новости / Стрингер | Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик сообщил об отсутствии контактов белорусских ученых с украинской стороной по чернобыльской теме.
  • В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, и Белоруссия пострадала от нее больше других республик.
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Контакты белорусских ученых с украинской стороной по чернобыльской теме в настоящее время отсутствуют, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
"На данный момент контакты с украинской стороной по этой теме отсутствуют", - сказал РИА Новости Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
