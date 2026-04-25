Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с Россией.
- Фази назвал произошедшее с Булленом "одной из самых безумных историй", которые он слышал, и отметил, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру".
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с Россией.
Журналист также отметил, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур".
Проработавший 11 лет в полиции Хартфордшира Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российское гражданство. В январе Буллен сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства, не объяснив причину. Перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте "Лутон", где допрашивали о его жизни в России и личных убеждениях.
Газета Times выяснила, что Буллен стал первым рожденным в Великобритании человеком, которого лишили гражданства из-за связей с Россией.