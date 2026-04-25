"Еврейскую бригаду" выгнали с антифашистского шествия в Италии

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 25.04.2026
"Еврейскую бригаду" выгнали с антифашистского шествия в Милане

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колонна активистов "Еврейской бригады" покинула антифашистское шествие в центре Милана.
  • Активистов вывела из общего шествия полиция после того, как их продвижение было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций.
  • Они связывали символику "Еврейской бригады" с современной политикой Израиля и допускали в адрес участников колонны оскорбления, в том числе антисемитского характера.
РИМ, 25 апр – РИА Новости. Колонна активистов "Еврейской бригады" в сопровождении полиции покинула традиционное шествие, которое прошло в центре Милана по случаю 81-й годовщины освобождения страны от фашизма и нацистской оккупации, сообщила газета Corriere della Sera.
Полиция в экипировке для пресечения беспорядков вывела участников колонны из общего шествия после того, как их продвижение под свист было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций. Они выступали против присутствия "Еврейской бригады", связывая ее символику с современной политикой Израиля.
По словам представителей еврейской группы, в адрес участников колонны звучали оскорбления, в том числе антисемитского характера, среди которых звучало: "Вы недоделанное мыло".
Еврейская бригада – это историко-мемориальное сообщество и круг активистов, которые хранят память об одноименном подразделении, действовавшем в рядах войск Антанты в годы Второй мировой войны. Состоящая из представителей еврейских общин, родственников ветеранов и единомышленников, "Бригада" ежегодно участвует в шествиях 25 апреля в память о еврейских добровольцах, участвовавших в освобождении Италии.
В миреМиланПалестинаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала