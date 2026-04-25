Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Три беспилотника сбиты силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.