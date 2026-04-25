В Свердловской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2026
10:05 25.04.2026
В Свердловской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Свердловской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Павел Лисицын
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области отменен режим опасности атаки БПЛА.
  • Атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек, обошлось без жертв.
  • Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге работает в штатном режиме, авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", – написал глава региона в своих соцсетях.
В субботу Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек. Как уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.
Как уточнили журналистам в екатеринбургском "Кольцово", сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга.
ЕкатеринбургСвердловская областьДенис ПаслерФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
