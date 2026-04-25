Очевидица рассказала об ударе БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, живущая на соседней улице от поврежденного ударом БПЛА дома, рассказала РИА Новости, что взрывной волной были выбиты окна на ее балконе.

"Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и еще часть треснула. Мой отец выходил на улицу, говорит, на первом этаже выбило тоже и балкон на четвертом", — рассказала РИА Новости местная жительница.