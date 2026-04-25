Очевидица рассказала об ударе БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, в здании на соседней улице выбиты окна.
- Были эвакуированы 50 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, живущая на соседней улице от поврежденного ударом БПЛА дома, рассказала РИА Новости, что взрывной волной были выбиты окна на ее балконе.
В субботу губернатор региона Денис Паслер сообщал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек.
"Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и еще часть треснула. Мой отец выходил на улицу, говорит, на первом этаже выбило тоже и балкон на четвертом", — рассказала РИА Новости местная жительница.
Она отметила, что слышала громкий звук взрыва в тот момент, когда многоэтажку на соседней улице атаковал дрон.