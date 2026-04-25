Очевидица рассказала об ударе БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге
09:15 25.04.2026 (обновлено: 17:19 25.04.2026)
Очевидица рассказала об ударе БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга рассказала о выбитых окнах на балконе после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, в здании на соседней улице выбиты окна.
  • Были эвакуированы 50 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, живущая на соседней улице от поврежденного ударом БПЛА дома, рассказала РИА Новости, что взрывной волной были выбиты окна на ее балконе.
В субботу губернатор региона Денис Паслер сообщал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек.
"Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и еще часть треснула. Мой отец выходил на улицу, говорит, на первом этаже выбило тоже и балкон на четвертом", — рассказала РИА Новости местная жительница.
Она отметила, что слышала громкий звук взрыва в тот момент, когда многоэтажку на соседней улице атаковал дрон.
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Екатеринбурге открыли горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом
Вчера, 07:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургДенис Паслер
 
 
