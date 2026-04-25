В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 25.04.2026 (обновлено: 15:05 25.04.2026)
В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, есть пострадавшие

В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, пострадали 6 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жилой дом подвергся атаке БПЛА в Екатеринбурге.
  • За медпомощью обратились шесть человек, одну женщину госпитализировали.
  • Попытку атаки беспилотников пресекли в Челябинской области, жертв и разрушений нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"Зафиксировано шесть обращений в службу скорой помощи. Пациентов в тяжелом состоянии нет. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована", — написал он в соцсетях.
Жильцов дома эвакуировали. Рядом с ним развернули оперштаб, работают экстренные службы.
В Свердловской области вводили режим "Ковер". Аэропорт Кольцово не принимал и не отправлял рейсы.
Попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.
Специальная военная операция на УкраинеЕкатеринбургДенис ПаслерПроисшествияСвердловская областьКольцовоАлексей ТекслерЧелябинская область
 
 
