В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жилой дом подвергся атаке БПЛА в Екатеринбурге.
- За медпомощью обратились шесть человек, одну женщину госпитализировали.
- Попытку атаки беспилотников пресекли в Челябинской области, жертв и разрушений нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"Зафиксировано шесть обращений в службу скорой помощи. Пациентов в тяжелом состоянии нет. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована", — написал он в соцсетях.
Жильцов дома эвакуировали. Рядом с ним развернули оперштаб, работают экстренные службы.
В Свердловской области вводили режим "Ковер". Аэропорт Кольцово не принимал и не отправлял рейсы.
Попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.
