Обломки сбитого над Калугой БПЛА повредили крыши многоквартирных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обломки сбитого над Калугой БПЛА незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работает оперативная группа, пострадавших нет, администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте.