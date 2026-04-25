Бородавко рассказал о своей реакции на отказ Большунову от FIS

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что для него стало большим ударом решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретить трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову выступать на международных стартах в минувшем сезоне.
Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. FIS в прошлом сезоне приняла решение отказать Большунову участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Для меня, как для тренера, это решение стало большим ударом. А как это воспринял Александр, лучше спросить у него, некорректно отвечать за него. Он сам должен рассказать о своих переживаниях. Александр достаточно сдержанный человек, и в тяжелые минуты он не делится своими эмоциями с кем-то", - сказал Бородавко.