Экс-офицер Пентагона рассказал, к чему приведет блокада портов Ирана

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Попытки США в рамках блокады иранских портов перехватывать суда Китая, России, Индии и Пакистана могут привести к расширению конфликта далеко за пределы Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн.

России, Индии и "Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая Пакистана , а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть "контрабандой", - сказал Пайн агентству.

По его словам, такие действия ВМС США могут привести к прямому столкновению Вашингтона с несколькими государствами и тем самым открыть путь к дальнейшей эскалации.

"Если военно-морские силы этих стран (РФ, КНР, Индия, Пакистан - ред.) попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, это может привести к прямому морскому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана", - отметил Пайн.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.