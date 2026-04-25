Экс-офицер Пентагона рассказал, к чему приведет блокада портов Ирана

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Попытки США в рамках блокады иранских портов перехватывать суда Китая, России, Индии и Пакистана могут привести к расширению конфликта далеко за пределы Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн.
По его словам, такие действия ВМС США могут привести к прямому столкновению Вашингтона с несколькими государствами и тем самым открыть путь к дальнейшей эскалации.
"Если военно-морские силы этих стран (РФ, КНР, Индия, Пакистан - ред.) попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, это может привести к прямому морскому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана", - отметил Пайн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.