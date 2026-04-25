Рейтинг@Mail.ru
Экс-офицер Пентагона рассказал, к чему приведет блокада портов Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 25.04.2026
Экс-офицер Пентагона рассказал, к чему приведет блокада портов Ирана

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки США в рамках блокады иранских портов перехватывать суда Китая, России, Индии и Пакистана могут привести к расширению конфликта далеко за пределы Ближнего Востока, заявил офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн.
  • Блокировка и перехват судов может привести к прямому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана, отметил Пайн.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Попытки США в рамках блокады иранских портов перехватывать суда Китая, России, Индии и Пакистана могут привести к расширению конфликта далеко за пределы Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн.
"Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая, России, Индии и Пакистана, а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть "контрабандой", - сказал Пайн агентству.
По его словам, такие действия ВМС США могут привести к прямому столкновению Вашингтона с несколькими государствами и тем самым открыть путь к дальнейшей эскалации.
"Если военно-морские силы этих стран (РФ, КНР, Индия, Пакистан - ред.) попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, это может привести к прямому морскому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана", - отметил Пайн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
В миреСШАИранКитайМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала