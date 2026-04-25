ПВО ночью сбила 127 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями, уточнило ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18