ПВО уничтожила около десяти БПЛА над Ростовской областью.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около десяти БПЛА уничтожено в четырех районах Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.