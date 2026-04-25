Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО уничтожила около десяти БПЛА над Ростовской областью.
- БПЛА были уничтожены в Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском районах, пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около десяти БПЛА уничтожено в четырех районах Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в 4 районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.