"Мечтал о карьере офицера". Чем известна беспощадная банда Кости Большого

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Заказные убийства, рэкет, похищения людей — на счету одной из самых жестоких преступных группировок современной России десятки жертв. Судебный процесс продолжался семь лет, и только четвертая коллегия присяжных смогла вынести приговор. Об ОПГ Кости Большого — в материале РИА Новости.

"Убирали своих"

Криминальный авторитет Константин Пискарев по кличке Костя Большой 31 марта получил пожизненный срок в колонии строгого режима.

Он признан организатором и лидером преступного сообщества, на совести которого в том числе громкое убийство главы Сергиева Посада Евгения Душко прямо в центре города. В августе 2011-го его застрелили в автомобиле — две пули в голову и грудь.

Других членов банды осудили на сроки от восьми до 24 лет. Также Пискарев должен выплатить компенсацию потерпевшим на общую сумму в 137 миллионов рублей.

ОПГ Кости Большого действовала с 1999 по 2016 год в Москве и Подмосковье. Убивали по разным причинам: кого-то "заказывали", другие мешали бизнесу бандитов, а некоторые просто были им неугодны.

Так, в 1999-м расправились с деловым партнером Пискарева Яном Шепеленко — тот хотел выйти из бизнеса и забрать долю в 200 тысяч долларов. Еще одного партнера, Михаила Пирцхалаву, застрелили в подъезде его дома.

Один из "заказов" — главарь другой ОПГ Максим Асин. Выполнили. А в 2003 году бандиты задушили генерал-полковника юстиции Владимира Постышева.

Киллеры не жалели и своих. Так, Костя Большой заподозрил, что член его ОПГ Алексей Макаров хочет сам стать главарем. Конкурента тут же устранили.

И это только малая часть преступлений банды.

"Зарождение убийцы"

Костя Пискарев — из обычной московской семьи. Жили в районе Медведково. С детства любил спорт, занимался тяжелой атлетикой. Мечтал о карьере офицера. На то, чтобы поступить в военное училище, у него были все шансы: хорошая физподготовка, крепкое телосложение, высокий рост.

Поступил. Но в курсантские годы обострился вопрос денег. Пискарев решил попробовать себя в роли коллектора. Сначала выбивал долги по просьбе знакомых. А позже, как установило следствие, стал работать у главы банка "Балчуг" Георгия Пирцхалавы личным телохранителем.

В 1990-м бросил учебу и примкнул к Ореховской ОПГ, возглавляемой Сергеем Тимофеевым, известным как Сильвестр. Там же был и его близкий знакомый Александр Замятин, который взял молодого "бойца" под свое крыло.

Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

Сотрудничество с Пирцхалавой стало для Пискарева очень выгодным. Теперь он был не просто коллектором, а мог заниматься рэкетом, тем самым все больше погружаясь в преступный мир.

Набравшись опыта, Костя Большой создал собственную ОПГ, в которую вошел и его бывший покровитель Замятин. На первом этапе он решил объединить уже имеющих авторитет и связи бандитов. К 1997 году ОПГ полностью сформировалась.

"Держали в страхе регионы"

Банда Кости Большого отличалась особой жестокостью. Почти два десятилетия эта ОПГ держала в страхе несколько регионов России.

Лично совершая преступление, Пискарев умело менял внешность. Надевал темную олимпийку с капюшоном, парик, наклеивал усы. Средства маскировки всегда носил с собой. Использовал подставных лиц.

На вымогательстве и убийствах Костя Большой сколотил целое состояние. Порой за услуги платили подарками. Так, за один из "заказов" бандит получил два новых автомобиля Volkswagen Passat.

Последней жертвой ОПГ стал глава Сергиева Посада. Как позже установило следствие, Пискарев расправился с ним за отказ в выдаче разрешения на строительство высоток в городе.

Именно это убийство и вывело силовиков на ОПГ. Следственный комитет сообщил: произошло это в 2016-м, когда выявили связь того преступления с другими. Делом занимались совместно ГУУР МВД и ФСБ. Бандитов задержали по обвинениям в убийствах, покушениях на убийства, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.