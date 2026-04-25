Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многоквартирный дом атакован БПЛА в Алексеевке Белгородской области, горит балкон в одной из квартир, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Многоквартирный дом в городе Алексеевка атакован беспилотником самолётного типа. Загорелся балкон в одной из квартир - пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.
