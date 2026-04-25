В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 25.04.2026
08:44 25.04.2026
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отражена атака БПЛА на энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, на одной из промплощадок в хуторе Караичев был пожар на площади 50 "квадратов", он ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Губернатор добавил, что в Котельниковском районе в результате падения обломков в хуторе Караичев на территории промышленной площадки произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьКотельниковский районАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
