В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отражена атака БПЛА на энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, на одной из промплощадок в хуторе Караичев был пожар на площади 50 "квадратов", он ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.