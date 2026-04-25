БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Попытка беспилотной атаки пресечена на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Алексей Текслер.
"На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки. Жертв и разрушений нет", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие.