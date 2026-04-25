Астроном рассказал о красивом астрономическом явлении этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максимальное сближение планет Венера и Юпитер в июне станет одним из самых красивых астрономических явлений предстоящего лета.
- 9 июня планеты сблизятся на минимальное расстояние.
- С Земли это будет выглядеть как две расположенные по-соседству очень яркие звезды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Максимальное сближение планет Венера и Юпитер в июне станет одним из самых красивых астрономических явлений предстоящего лета, которое можно увидеть невооруженным взглядом, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Сейчас у нас вечером появляется на небе Венера, которая потихоньку к нам приближается и с каждым днем становится все больше и ярче. Максимум ее видимости достигнет в июле-августе. На встречу Венере идет Юпитер. Они постепенно идут на сближение. Девятого июня планеты сблизятся на минимальное расстояние. Будет очень красивое астрономическое явление", - сказал Назаров.
По его словам, с Земли это будет выглядеть как две расположенные по-соседству очень яркие звезды.