Астроном рассказал о красивом астрономическом явлении этим летом - РИА Новости, 25.04.2026
08:00 25.04.2026 (обновлено: 08:21 25.04.2026)
Астроном рассказал о красивом астрономическом явлении этим летом

Астроном Назаров: Венера и Юпитер сблизятся в июне на минимальное расстояние

© Depositphotos.com / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Depositphotos.com / Markus Gann
Планета Венера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максимальное сближение планет Венера и Юпитер в июне станет одним из самых красивых астрономических явлений предстоящего лета.
  • 9 июня планеты сблизятся на минимальное расстояние.
  • С Земли это будет выглядеть как две расположенные по-соседству очень яркие звезды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Максимальное сближение планет Венера и Юпитер в июне станет одним из самых красивых астрономических явлений предстоящего лета, которое можно увидеть невооруженным взглядом, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Сейчас у нас вечером появляется на небе Венера, которая потихоньку к нам приближается и с каждым днем становится все больше и ярче. Максимум ее видимости достигнет в июле-августе. На встречу Венере идет Юпитер. Они постепенно идут на сближение. Девятого июня планеты сблизятся на минимальное расстояние. Будет очень красивое астрономическое явление", - сказал Назаров.
По его словам, с Земли это будет выглядеть как две расположенные по-соседству очень яркие звезды.
