Армия Мали заявила о взятии под контроль ситуации после атак террористов - РИА Новости, 25.04.2026
14:58 25.04.2026
Армия Мали заявила о взятии под контроль ситуации после атак террористов

Армия Мали заявила, что взяла под контроль ситуацию с нападениями террористов

© AP Photo Военнослужащие в Мали
Военнослужащие в Мали
© AP Photo
Военнослужащие в Мали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль после нападений террористов в нескольких городах страны.
  • Военные заявили о ликвидации неуточненного числа боевиков и уничтожении их техники.
  • Операции по зачистке продолжаются, аэропорт Бамако приостановил полеты.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль после нападений террористов в нескольких городах страны.
Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром в субботу рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от Бамако. Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты.
"Операции по зачистке продолжаются, ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении на сайте вооруженных сил Мали.
Военные Мали заявили о ликвидации неуточненного числа боевиков, а также об уничтожении их техники.
Армия призвала ориентироваться на информацию из официальных источников на фоне попыток информационных вбросов.
