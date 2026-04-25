Армия Мали заявила о взятии под контроль ситуации после атак террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль после нападений террористов в нескольких городах страны.

Военные заявили о ликвидации неуточненного числа боевиков и уничтожении их техники.

Операции по зачистке продолжаются, аэропорт Бамако приостановил полеты.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль после нападений террористов в нескольких городах страны.

Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром в субботу рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от Бамако . Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты.

"Операции по зачистке продолжаются, ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении на сайте вооруженных сил Мали.

Военные Мали заявили о ликвидации неуточненного числа боевиков, а также об уничтожении их техники.