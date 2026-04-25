03:23 25.04.2026
Апрель в европейской части России стал аномально влажным

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Дождливая погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апрель в европейской части России стал аномально влажным.
  • В Нижегородской области выпало 85 миллиметров осадков при норме 30 миллиметров.
  • Последний раз такой аномально влажный апрель был 10 лет назад.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Апрель в это году в европейской части России выдался аномально влажным, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"Апрель у нас получается аномально влажный. Сейчас в Нижегородской области уже выпало 85 миллиметров осадков при норме 30. То есть три месячных нормы. В Нижнем Новгороде даже сформировался временный снежный покров. В целом в центральной части России почти в три раза апрель превысил норму по количеству осадков", - сказал ученый.
По его словам, последний раз такой аномально влажный апрель был 10 лет назад.
"В 2016 году в Нижегородской области выпало 120 миллиметров осадков при норме в 30 – в четыре раза больше. Но тогда апрель был теплее – не такой, как сейчас", - отметил фенолог.
