Опрос показал, почему работодатели не указывают зарплаты в вакансиях

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования, следует из исследования Superjob, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней - зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.

Согласно данным, каждая пятая компания (20%) использует формулировку "по договоренности" при сдельной или бонусной оплате. Столько же компаний честно говорят, что их предложение ниже рыночного.

Кроме того, еще 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% надеются сэкономить - по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.