Опрос показал, почему работодатели не указывают зарплаты в вакансиях
05:07 24.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, так как итоговая сумма определяется по результатам собеседования (так ответили 60% рекрутеров).
  • Трое из десяти работодателей не называют конкретную сумму, чтобы скрыть предлагаемую зарплату от действующих сотрудников и конкурентов.
  • 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, а еще 20% — не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования, следует из исследования Superjob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней - зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.
Согласно данным, каждая пятая компания (20%) использует формулировку "по договоренности" при сдельной или бонусной оплате. Столько же компаний честно говорят, что их предложение ниже рыночного.
Кроме того, еще 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% надеются сэкономить - по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.
Исследование проводилось с 20 марта по 13 апреля среди 500 россиян в 190 населенных пунктах. Данные по погрешности не приводятся.
