Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ, заявила Захарова
12:02 24.04.2026 (обновлено: 12:23 24.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Мария Захарова отметила, что атаки дронов ВСУ привели также к жертвам среди мирного населения в Туапсе.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Запад игнорирует экологический ущерб от спонсируемых им же атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, в том числе в Туапсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кстати, может быть где-нибудь в Италии, во Франции, Германии, может быть, в Австрии, называйте любую другую страну Европейского союза или к нему примкнувшую, рассказали о том колоссальном экологическом ущербе, который наносят спонсируемые ими дроны (ВСУ - ред.), которые залетают, например, на нефтехранилища... Слова про экологию, про защиту окружающей среды остаются только словами... Это кроме того, что дроны (Киева - ред.) в Туапсе убили людей, мирное население", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова указала, что в результате атаки украинских дронов по морскому терминалу в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. При этом пострадала не только инфраструктура самого терминала, но и жилые дома, а также социальная инфраструктура города, добавила она.
"Что там говорит Европейский союз на этот счет? Что говорит НАТО? Ведь Черное море омывает берега не только Российской Федерации. Нет, молчат, а ведь возникла серьезная экологическая угроза", - отметила официальный представитель российского МИД.
Морской терминал города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, первый раз в ночь на 16 апреля, а затем вновь подвергся удару со стороны ВСУ в ночь на 20 апреля. Роспотребнадзор 21 апреля зафиксировал превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в микрорайонах, расположенных вблизи от морского порта. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля выпали вместе с дождем.
