Рейтинг@Mail.ru
ВТБ увеличил покрытие банкоматной сети почти на 20%
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 24.04.2026
ВТБ увеличил покрытие банкоматной сети почти на 20%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБанкомат банка "ВТБ"
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Банкомат банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВТБ почти на 20% расширил географию сети устройств самообслуживания за счет миграции банкоматов Почта Банка в свою сеть, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь клиентам доступны более 19 тысяч устройств самообслуживания под брендом ВТБ.
В рамках интеграции из Почта Банка в ВТБ мигрировало около 3 тысяч банкоматов, 885 из которых были заменены на новые устройства. Среди локаций, где теперь доступны банкоматы банка, например, появились труднодоступные районы ХМАО и Якутии, а также Валаам.
"За счет присоединения сети Почта Банка мы не только расширили географию, но и сделали высокотехнологичный сервис доступным в малых и отдаленных населенных пунктах для решения ежедневных финансовых задач наших клиентов", – отметила вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина.
В начале февраля ВТБ завершил интеграцию офисной сети: ребрендинг затронул 2 244 точки обслуживания Почта Банка, из которых 2 191 офис работает на базе отделений "Почты России".
БанкоматыВТБ (банк)БанкиБанковские карты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала