ВТБ увеличил покрытие банкоматной сети почти на 20%

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВТБ почти на 20% расширил географию сети устройств самообслуживания за счет миграции банкоматов Почта Банка в свою сеть, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиентам доступны более 19 тысяч устройств самообслуживания под брендом ВТБ.

В рамках интеграции из Почта Банка в ВТБ мигрировало около 3 тысяч банкоматов, 885 из которых были заменены на новые устройства. Среди локаций, где теперь доступны банкоматы банка, например, появились труднодоступные районы ХМАО и Якутии, а также Валаам.

"За счет присоединения сети Почта Банка мы не только расширили географию, но и сделали высокотехнологичный сервис доступным в малых и отдаленных населенных пунктах для решения ежедневных финансовых задач наших клиентов", – отметила вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина.