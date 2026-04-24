В ДНР четыре мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР четыре мирных жителя пострадали при ударе дронов ВСУ.
- Атака произошла в Горловке и на автодороге Селидово — Карловка.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по Горловке и по автодороге Селидово - Карловка в ДНР, сообщил губернатор Денис Пушилин.
"В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на служебный автомобиль филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" ранения средней степени тяжести получили мужчины 1985 и 1981 годов рождения, пострадал мужчина 1977 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что в Красноармейском муниципальном округе на автодороге Селидово - Карловка при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.