В Хмельницком боевик устроил стрельбу во дворе жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ устроил стрельбу во дворе жилого дома в Хмельницком на западе Украины, сообщило в пятницу украинское новостное агентство УНИАН.
"В Хмельницком стрельба: военный посреди дня стрелял во дворе дома. Его задержали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
О причинах стрельбы и пострадавших не сообщается.
Во Львове мужчина открыл стрельбу в квартире
23 апреля, 11:29