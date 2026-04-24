В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Рыльском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ не прекращаются. По предварительной информации, сегодня в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате удара пострадал местный житель. У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчину доставили в Рыльскую центральную районную больницу, после его перевезут в Курск.
"Самого скорейшего выздоровления! Вновь прошу всех быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности", - добавил глава региона.