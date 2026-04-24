В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 24.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 24.04.2026
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

В Курской области при атаке дрона ВСУ на дом пострадал мужчина

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина.
  • Атака произошла в селе Щекино Рыльского района, где БПЛА атаковал территорию частного дома.
  • Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями доставили в Рыльскую центральную районную больницу, после чего его перевезут в Курск.
КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Рыльском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ не прекращаются. По предварительной информации, сегодня в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате удара пострадал местный житель. У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчину доставили в Рыльскую центральную районную больницу, после его перевезут в Курск.
"Самого скорейшего выздоровления! Вновь прошу всех быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности", - добавил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьЩекиноАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
